الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 22 واعتقال 3 في اقتحام الاحتلال لبيت لحم

فلسطين اليوم

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، إصابة 22 فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة بيت لحمجنوبي الضفة الغربية.

وفي وقتٍ سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال محافظة بيت لحم، واعتقلت أقارب منفذي عملية إطلاق النار على حاجز الزعيم شرقي القدسالمحتلة، عقب مداهمة منازلهم في قريتي بيت تعمر وزعترة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن جهاز الإسعاف التابع للاحتلال "نجمة داوود"، صباح اليوم، مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة 8 آخرين، وُصفتإصابات 3 منهم بأنّها حرجة وأنّهم في حالةٍ ميؤوس، و3 آخرون إصابتهم متوسطة، في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة "معاليهأدوميم" وحاجز الزعيم العسكري شرقي القدس المحتلة.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ منفذي العملية "خرجوا من السيارة وبدؤوا بإطلاق النار في اتجاه السيارات في ظلّ وجود زحمة سير فيالمكان"، مشيراً إلى أنّ أحد المنفذين "تعمّد الاصطدام بإحدى المركبات، وتسبّب بأزمة سير، ثم ترجّل رفاقه وفتحوا النار من بندقيتينومسدس".