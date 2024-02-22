الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود يطالب بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة

فلسطين اليوم

هاجم الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوفر لوكيير، بشدة، الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، وانتقد بشكل خاص "الفيتوهات" الأميركية ضد طلب وقف إطلاق النار.

وفي مداخلة له على منصة الأمم المتحدة، وصف لوكيير الأوضاع في مستشفيات غزة، بأنها "مزرية وتفوق كل خيال".

كما أكد على ضرورة وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات، كما طالب مجلس الأمن بـ"تحمل مسؤولياته".