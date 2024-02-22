خارجية إيران: سياسات الكيان الإسرائيلي قائمة على الكذب والمزاعم المزيفة

فلسطين اليوم

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، أنّ رفض كيان الاحتلال تشكيل دولة فلسطينية مستقلة يؤكّد مرةأخرى نزعة هذا الكيان للاحتلال والعدوان.

وقال كنعاني في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ "سياسات الكيان الإسرائيلي قائمة على الكذب والمزاعم المزيّفة"، مضيفاً أنّ الكيان "مُصرّعلى تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني بتشكيل دولة فلسطينية مستقلة على أرضه التاريخية".

وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنّ "الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو تحقّق إرادة الشعب الفلسطيني بتشكيل دولةفلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".

وأضاف أنّ "إيران والدول والشعوب الحرة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني المهدورة منذ 70 عاماً".

وختم كلامه بأنّ "الحل الوحيد لإنهاء الحرب وإعادة الاستقرار والأمن للمنطقة هو احترام صوت الشعب الفلسطيني عبر استفتاء شامللإقرار مصيرهم بعزمهم وإرادتهم".