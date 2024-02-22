إعلام إسرائيلي: عودة سكان الشمال إلى منازلهم أبعد من عودة سكان الجنوب

فلسطين اليوم

علّق خبير الشؤون العسكرية في "القناة 13" الإسرائيلية، أور هيلر، على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من جبل الشيخاليوم، معتبراً أنّ "الرسالة هي أننا نحاول يومياً إبعاد مقاتلي حزب الله نحو الشمال عبر وسائل جراحية، مثل هجمات سلاح الجووالاغتيالات".

وأضاف: "نحن نجرب هذه الطريق، ونجرب عبر الطريقة السياسية"، مذكراً بأنه "مضى على نزوح سكان الشمال، أكثر من أربعة أشهر،وتبدو عودتهم أبعد من عودة السكان في الجنوب".

كما تساءل هيلر: "ماذا لو لم يُعِد الجهد المبذول حالياً السكان؟ هل سيتم إبعاد عناصر حزب الله بوسائل جراحية، أم ستعطى فرص إضافيةللوسيط الأميركي هوكشتاين؟".

وكان نتنياهو، قد صرّح في لقائه اليوم، عناصر من "الجيش" الإسرائيلي، في جبل الشيخ، قائلاً: "إننا في الشمال لدينا هدف بسيط، وهوإعادة السكان. ولتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى استعادة الشعور بالأمن، واستعادة الأمن، وسوف يتحقق ذلك".

مضيفاً، أنّ "إسرائيل" لن تتهاون في تحقيق الأمن في الشمال، "وسيتم ذلك إما بالطريقة العسكرية، إذا اضطررنا لها، أو بالطريقةالسياسة إذا أمكن".

وتعكس تصريحات المسؤولين في الشمال الإحباط الذي يعيشه المستوطنون، إذ قال رئيس مجلس الجليل الأعلى، غيورا زالتس، لصحيفة"هآرتس"، في مقال نشر على موقعها اليوم، إنّ "الحكومة ليست معنا في هذه الحرب".

وأضاف: "الكثير من مؤسساتنا التعليمية غير محصنة، لكن حتى هذه اللحظة، لم تدخل الحكومة في الحدث، ولا أحد لديه سلطة اتخاذالقرارات يتحدث إلينا، ونحن ليس لدينا ببساطة أي شخص اليوم، يمكنه ويعرف ولديه السلطة لمعالجة شؤوننا".

بدوره، يقول شمعون بن غيدا، منسق الأمن لمستوطنة المنارة، للصحيفة، إنّ أكثر من "نصف المنازل في المستوطنة تضررت في الحرب"،مشيراً إلى "تصنيف الجزء الجنوبي بأكمله من المستوطنة كمنطقة عسكرية مغلقة لأنه عُرضة للنيران".

وتابع: "لا يمكننا إحضار مهنيين مثل الكهربائيين أو العمال إلى هنا، فعندما اندلع حريق، أطفأناه بأنفسنا، لأنّ الجيش الإسرائيلي ادّعىأنّه ليس من مسؤوليته، فيما كان رجال الإطفاء يخشون التعرض للقصف".

ويعترف بن غيدا بأنّ "هناك أزمة ثقة عميقة مع الجيش بسبب ما حدث في الغلاف. حزب الله ليس حماس، ما يعني أنّ الأمر يمكن أن ينتهيهنا الأمر بكارثة أكبر من 7 أكتوبر".