الاونروا في لبنان: على المانحين اعادة النظر في تجميد التمويل وليس لدينا خطة بديلة

فلسطين اليوم

قالت مديرة مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان دورثي كلاوس، إنّ الوكالة ليس لديها "خطة بديلة" لما بعدشهر مارس/ آذار المقبل، بحال تمسك الدول المانحة، التي أوقفت تمويلها في أعقاب المزاعم الإسرائيلية بشأن المشاركة في عملية "طوفانالأقصى".

وأردفت في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "نتمنى أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميدالتمويل، وأنهم سيعيدون تمويل الوكالة بطريقة نتمنى ألا تجعلنا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات بدون انقطاع".

وأوضحت: "ليس لدينا خطة بديلة"، وقد لا يتمكن مكتبها بالفعل من تمويل التوزيعات النقدية الفصلية لنحو 65% من اللاجئين الفلسطينيينفي لبنان.

وأردفت كلاوس: "سيكون هذا أول مؤشر للمجتمع على أن وكالة أونروا تعاني من ضائقة مالية، وستكون هذه أول خدمة نعجز عن تقديمهافي الربع الأول".