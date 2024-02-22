بلدية غزة: الاحتلال يجرف 55 ألف شجرة ويدمر 8 حدائق

فلسطين اليوم

أفادت بلدية غزة، يوم الخميس، بجرف الاحتلال نحو 55 ألف شجرة وتدميره 8 حدائق ومتنزهات عامة و20 ميدانًا مزروعًا بالأشجار في تقاطعات المدينة، مشيرةً إلى كونها جريمة خطيرة ترتكب بحق بيئة القطاع ضمن حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت البلدية في بيان إن الاحتلال تعمد منذ بدء عدوانه على القطاع تجريف الأشجار -وتشمل المعمرة والمثمرة والزينة- في جزر الشوارع والحدائق العامة والميادين والأرصفة والمزارع الخاصة، وتدمير آبار المياه وشبكات الري في المزارع والحدائق.

وشددت البلدية على خطورة الأمر على البيئة وانعكاسه على الحياة الإنسانية.

وأشارت إلى أن الحدائق التي دمرها الاحتلال تشمل حديقة الجندي المجهول ومتنزه بلدية غزة الرئيس في شارع عمر المختار -وهما من أكبر وأقدم حدائق المدينة- وحديقة الزيتون، وحديقة الحيوان بحي الزيتون، وحديقة برشلونة بمنطقة تل الهوا، ومتنزه الشاطئ، وحديقة الإخوة بحي النصر، وحديقة الصداقة، ومشتل البلدية بالقرب من آبار الصفا في شمال شرق المدينة.

وطالبت البلدية منظمة البيئة العالمية والمنظمات الحقوقية كافة بضرورة التدخل العاجل وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال لاسيما المرافق الخدماتية التي تبقي الإنسان على قيد الحياة.