شهيدان برصاص الاحتلال قرب العيزرية شرق القدس

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استشهاد شقيقين، وإصابة آخر، برصاص الاحتلال قرب بلدة العيزرية شرق مدينة القدس.

وقالت الصحة، إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشقيقين محمد (26 عاما) وكاظم عيسى علي زواهرة (31 عاما)، وإصابة الشاب أحمد عزام الوحش بجروح لم تُعرف طبيعتها بعد، برصاص الاحتلال قرب البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت، صباح اليوم، الرصاص، على ثلاثة شبان قرب حاجز الزعيم العسكري، شرق القدس المحتلة، بزعم قيامهم بإطلاق النار على الجنود في المكان.

وفي وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات والد الشهيدين ووالد المصاب، وعددا من أبنائهما وبناتهما شرق بيت لحم.

وإثر ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي الزعيم الذي يفصل مدينة القدس عن شرقها، والكونتينر العسكري شرق أبو ديس، ما تسبب بازدحامات مرورية.