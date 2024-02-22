حركة الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس وتدعو لمواصلة المقاومة

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية إطلاق النار التي استهدفت صباح اليوم حاجزاً عسكرياً للاحتلال شرقي القدس، وأوقعت قنيلا وإإصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

وقالت حركة الجهاد في تصريح صحفي اليوم "إن العملية تأتي في سياق حق شعبنا المشروع في الدفاع عن مقدساته وأرضه في وجه العصابة الدموية النازية في الكيان، حتى طرد الاحتلال عن أرضنا ووطننا".

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان بالمضي على طريق المقاومة لمواجهة مخططات الاحتلال وتسليح قطعان مستوطنيه واستهداف المسجد الأقصى المبارك واستباحة الدم الفلسطيني.