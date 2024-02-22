الصحة: 97 شهيدًا و132 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدًا و132 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في تصريح صحفي، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 29410 شهداء و69465 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.