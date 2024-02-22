الإعلام العبري: صاروخ بالستي أطلق من اليمن انفجر في سماء "إيلات"

فلسطين اليوم

أكّدت وسائل إعلام عبرية اعتراض صاروخ أطلق، صباح اليوم الخميس، من اليمن باتجاه "أم الرشراش ("إيلات") جنوبي فلسطين المحتلة.

وأكد الناطق باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنّ صاروخاً انطلق من جهة البحر الأحمر صباحاً باتجاه "إيلات"، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار.

وأمس، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عملية استهداف لمواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش ("إيلات")، جنوبي فلسطين المحتلة، عبر عدد من الطائرات المسيرة.