إصابة قاعدة عسكرية في "كريات شمونة"بنيران أطلقتها المقاومة من لبنان

فلسطين اليوم

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان هدفا داخل ثكنة في مستوطنة "كريات شمونة".

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إصابة قاعدة عسكرية في مستوطنة "كريات شمونة" بطائرة من دون طيار انطلقت من لبنان.

كذلك، أفاد الإعلام العبري بأنّ صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان باتجاه الشمال، وتسببا بأضرار كبيرة هناك.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للاحتلال في الجليل الأعلى، غيورا زلتس، إنّه "خلال النصف الساعة الماضية تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع على المنطقة، أُصيب خلالهما منزل في كفار يوفال، إضافةً إلى إصابة في كريات شمونة".

وأعلن زلتس إغلاق عدد من الطرقات في بيت هيلل والمنطقة الصناعية في كريات شمونة أمام الحركة حتى إشعار آخر.