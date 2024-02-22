قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،فجر الخميس، عددا من المواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قريتي بيت ريما ودير غسانه المجاورتين شمال غرب رام الله واعتقلت عددا من المواطنين بعد مداهمتها منازل وتفتيشها والتحقيق مع المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الناشطة السياسية فادية البرغوثي، ويحيى حسن الريماوي، آدم أنس الريماوي، أحمد سائد الريماوي، أنس حمودة البرغوثي، علي ثلجي الريماوي، محمود عماد الريماوي، محمود أميل الريماوي.

كما اقتحم الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا واعتقلت الشابين محمد سليمان الجهالين ورأفت دحبور.

وفي بلدة العيساوية بالقدس، اعتقل الاحتلال الشاب مروان هيثم مصطفى.

ودهمت قوات مخيم الفوار بالخليل واعتقلت الشابين أحمد هيثم القواسمي ونهاد أحمد الطيطي.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير الحطب شرق نابلس واعتقلت الشاب يعقوب عبد العزيز الأشقر.