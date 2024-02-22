مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بعملية إطلاق نار شرقي القدس

فلسطين اليوم

قتل جندي إسرائيلي وأصيب 8 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة، في عملية إطلاق نار على مفترق طرق قرب بلدة الزعيّم شرقي القدس المحتلة،فيما استشهد المنفذين، صباح اليوم الخميس.

وأعلن إسعاف الاحتلال مقتل أحد الجنود المصابين، فيما وصفت إصابة 2 من الجرحى بحالة بين حرجة وخطيرة.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن 9 جنود أصيبوا بينهم 3 حالتهم حرجة، في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن 3 مقاومين هاجموا الجنود المتواجدين قرب الحاجز وأطلقوا النار باتجاههم وخاضوا اشتباكًا معهم، ما أدى لاستشهادهمم وإصابة 9 جنود، مشيرة إلى أن المنفذين استخدموا أسلحة أوتوماتيكية من نوع m16.