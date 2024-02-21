خشيةً من تعدد الجبهات.. أزمة العديد تدفع "جيش" الاحتلال إلى بحث تجنيد "الحريديم"

فلسطين اليوم

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأنّ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أبلغ المحكمة العليا للاحتلال، اليوم الأربعاء، أنّه اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2024، لن يكون هناك أساس قانوني لتجنّب تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" في "الجيش" الإسرائيلي.

وأشار تقرير القناة الإسرائيلية إلى أنّ "صلاحية التعليمات لتجنب تجنيد اليهود المتشددين، تنتهي في 31 آذار/مارس 2024"، مشيراً إلى أنّ هذه المسألة تُعدّ "حساسةً ومعقّدة بشكلٍ لا مثيل له، خاصة في ظل الحرب وخلال ولاية حكومة الطوارئ".

بالتزامن، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية أنّ خطة "الجيش" لزيادة مدة خدمة المجنّدين وجنود الاحتياط في صفوفه، تثير ردود فعل عنيفة بين المشرعين من مختلف ألوان الطيف السياسي، مع تجديد العديد من الدعوات لإنهاء الإعفاءات العسكرية لـ"الحريديم" من أجل تعويض النقص في القوى العاملة.

وتشمل التغييرات المقترحة ضمن الخطة، التي كشفتها الصحيفة الإسرائيلية، رفع شروط الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور والمجندات في القتال والأدوار الخاصة الأخرى إلى ثلاث سنوات، مع العلم أنّه منذ عام 2015، "خدم الرجال لمدة عامين وثمانية أشهر، والنساء يخدمن حالياً لمدة عامين".