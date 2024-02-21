غزة وخانيوس تتصدران المشهد..سرايا القدس: حيّ على الاشتباك!

فلسطين اليوم

أكّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خوضها اشتباكاتٍ ضاريةً مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالأسلحة الرشاشة، عند محاور التقدم في مدينة خان يونس.

كما دك مجاهدوها تجمّعات لجنود الاحتلال وآلياته بقذائف "الهاون" النظامي عيار 60 ملم، وسط حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة. وجنوبي الحي، قصفت سرايا القدس التجمّعات الإسرائيلية بقذائف "الهاون" أيضاً

وفي عمليات مشتركة، استهدفت سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين تجمّعاً لآليات الاحتلال وجنوده، شرقي جباليا، شمالي القطاع، بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

كما أعلنت سرايا القدس قصفها، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، تجمّعاً للآليات والجنود الإسرائيليين، خلف المقبرة الشرقية، شرقي جباليا، بوابل من قذائف "الهاون" العيار الثقيل.

إلى جانب ذلك، نفّذت سرايا القدس وكتائب المجاهدين عملية قنص لأحد الجنود الإسرائيليين، كما استهدفوا تجمّعاً لجنود الاحتلال بصاروخ "سعير" في حي القصاصيب، بمخيم جباليا.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ جيش الاحتلال، اليوم، بمقتل جندي إضافي في صفوفه، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطرة، في معارك شمالي القطاع.