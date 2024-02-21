اليمن: غارات متجدّدة للعدوان الأميركي - البريطاني على رأس عيسى في الحُدَيدة

فلسطين اليوم

استهدفت طائرات العدوان الأميركي - البريطاني، مساء اليوم الأربعاء، منطقة رأس عيسى شمالي محافظة الحُدَيْدة الساحلية غربي البلاد، بخمس غاراتٍ جوية.

وكان التحالف الأميركي - البريطاني قد شنّ 6 غارات على منطقتي العرج والجبّانة في محافظة الحُدَيدة، في ساعاتٍ مبكرة من فجر اليوم، إذ استهدف بـ4 غارات منطقة العرج شمالي غرب المدينة، بعد شنّه غارتين على منطقة الجبّانة شمالي المدينة الساحلية على البحر الأحمر.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار الحصار الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على موانئ الاحتلال في فلسطين المحتلة، من خلال حظر الإبحار على السفن الإسرائيلية، إضافةً إلى تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.