الجهاد الإسلامي: ندين اتهام الاحتلال الشيخ صبري بالتحريض على "الإرهاب"

الساعة 09:27 م|21 فبراير 2024
حركة الجهاد
حركة الجهاد

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد الإسلامي توجيه ما يسمى النيابة العامة في الكيان لائحة اتهام ضد فضيلة الشيخ المجاهد عكرمة صبري، الإمام والخطيب السابق للمسجد الأقصى المبارك، بتهمة التحريض على الإرهاب.

وقالت الحركة في بيان، إن هذا الاتهام، من كيان يقتل الأطفال والنساء ويمارس حرب إبادة ممنهجة، هو دليل جديد على وجود مخطط يستهدف المسجد الأقصى المبارك، من خلال المساس بأحد أبرز الشخصيات المقدسية.

كما دعت الجهاد الإسلامي الشعب الفلسطيني إلى مواجهة الإجراءات الصهيونية النازية والاستعداد للدفاع عن المسجد المبارك.