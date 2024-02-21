الجهاد الإسلامي: ندين اتهام الاحتلال الشيخ صبري بالتحريض على "الإرهاب"

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد الإسلامي توجيه ما يسمى النيابة العامة في الكيان لائحة اتهام ضد فضيلة الشيخ المجاهد عكرمة صبري، الإمام والخطيب السابق للمسجد الأقصى المبارك، بتهمة التحريض على الإرهاب.

وقالت الحركة في بيان، إن هذا الاتهام، من كيان يقتل الأطفال والنساء ويمارس حرب إبادة ممنهجة، هو دليل جديد على وجود مخطط يستهدف المسجد الأقصى المبارك، من خلال المساس بأحد أبرز الشخصيات المقدسية.

كما دعت الجهاد الإسلامي الشعب الفلسطيني إلى مواجهة الإجراءات الصهيونية النازية والاستعداد للدفاع عن المسجد المبارك.