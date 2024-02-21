"وول ستريت جورنال": المشاريع العملاقة في الصحراء تستنزف أموال السعودية

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنّ المشاريع العملاقة للسعودية في الصحراء باتت تستنزف أموال المملكة، وتترك تداعياتهاالسلبية على الاقتصاد.

وأشارت إلى ما قاله صندوق الثروة السيادية في السعودية، الشهر الماضي، حول أن مستوياته النقدية انخفضت اعتباراً من أيلول/سبتمبرالفائت بنحو ثلاثة أرباع إلى نحو 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2020، عندما بدأ الصندوق في الإبلاغ عنالبيانات.

ووفق الصحيفة، فإنّ مشاريع مثل مشروع تطوير عقاري بقيمة 48 مليار دولار، وشركة طيران عالمية لمنافسة عمالقة الطيران، واستثمار بقيمة100 مليار دولار في الرقائق والإلكترونيات، أرهقت الخزينة السعودية.

وتابعت الصحيفة أنّ السعودية لجأت إلى أداة تجنّبتها في العقود الأخيرة وهي "الاقتراض"، وتخطط لبيع آخر للأسهم في جوهرة التاج فيالبلاد، شركة النفط العملاقة أرامكو، وفقاً لأشخاص مطلعين على عملية البيع.

ويقول الأكاديميون الذين يدرسون الاقتراض إنه قد يحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات الإضافية من السعودية، وتدعو خطة 2030 صندوق الثروة، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، إلى إدارة أصول بقيمة 2 تريليون دولار، ارتفاعاً من 718 مليار دولار اعتباراًمن أيلول/سبتمبر. وقال صندوق الاستثمارات العامة إنه يتوقّع الحصول على مزيد من التمويل من الحكومة.

ومن المتوقّع هذا العام أن تعاني السعودية من عجز في الميزانية قدره 21 مليار دولار، أو نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتتوقّعالرياض أن تسجّل عجزاً سنوياً صغيراً حتى عام 2026، وهو تغيير عن توقّعات سابقة للفوائض.

وأيضاً، فإنه من المتوقّع أن يصل دين المملكة العربية السعودية إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد أن وصل إلى أدنىمستوى عند 1.5% قبل عقد من الزمن.