لولا يجتمع مع بلينكن وسط خلاف دبلوماسي بين البرازيل والاحتلال "الإسرائيلي"

فلسطين اليوم

يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، وسط خلاف دبلوماسيبعد تشبيه لولا حرب "إسرائيل" في قطاع غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون أن يجري لولا وبلينكن محادثات قوية حول قضايا الأمن العالمي ومن بينها الصراع في غزة.

وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن واشنطن تعارض تصريحات لولا، لكنه أحجم عن منح نبذة حول ماسيقوله بلينكن بخصوص هذه المسألة خلال الاجتماع مع الرئيس البرازيلي.

جاءت تصريحات لولا بعد زيارته للشرق الأوسط الأسبوع الماضي وقبل اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو معتولي البرازيل الرئاسة الدورية للمجموعة.

وقبل توجه بلينكن إلى أمريكا الجنوبية، قال بريان نيكولز مساعد وزير الخارجية لشؤون النصف الغربي من الكرة الأرضية للصحفيين إنتبادل الأفكار حول الصراع في غزة سيكون "ضروريا خلال المحادثات" بين لولا وبلينكن.

وأضاف نيكولز أن بلينكن ولولا سيناقشان أيضا الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية في فنزويلا والشراكة بين الولايات المتحدة والبرازيلبشأن حقوق العمال والتعاون في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة.

وكان بلينكن وصل، الثلاثاء، إلى البرازيل في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ توليه منصبه.

ومن المقرر أن يبدأ بلينكن زيارته في برازيليا ومن ثم يتوجه إلى ريو دي جانيرو لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، قبل أنيتوقف في الأرجنتين حيث سيلتقي الرئيس الجديد خافيير ميلي.