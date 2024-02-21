المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال ردا على عدوانه المتواصل

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مستوطنة المطلة وتموضعا لجنود الاحتلال فيها بالأسلحة الماسبة وتحقيق إصابات مباشرة، وذلك دعماً لغزة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى الجنوبية.

كما أكدت المقاومة استهداف مجاهديها بالأسلحة المناسبة مبنيين يتموضع فيهما جنود الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم" وإصابتهما.

كذلك استهدفت المقاومة تموضعاً عسكرياً لجنود الاحتلال في مستعمرة "شوميرا"، كما استهدفت تموضعاً عسكرياً للاحتلال في مستعمرة "إيفن مناحم"، وذلك باستخدام الأسلحة المناسبة في كلا العمليتين، مشيرة إلى إصابتهما إصابة مباشرة.

وأيضاً، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع "المرج" بالأسلحة الصاروخية، محققين إصابة مباشرة، كما تم استهداف موقع "‏رويسات العلم" في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة المناسبة.