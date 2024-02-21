الصحة: جثامين الشهداء المرضى بدأت بالتحلل داخل "ناصر الطبي"

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة، إن جثامين الشهداء المرضى الثمانية الذين استشهدوا قبل أيام نتيجة توقف المولد الكهربائي وانقطاع الأوكسجين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، بدأت بالانتفاخ، وتظهر عليها علامات تحلل، ما يشكل خطرا على المرضى الآخرين.

وأشارت الصحة إلى أن قوات الاحتلال ترفض إخراج جثامين الشهداء ليتم دفنهم وتكريمهم.

وطالبت المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل دفن جثامين الشهداء الثمانية في مجمع ناصر الطبي، وهو أبسط الحقوق الإنسانية لهم.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن عن اجلاء 21 جريحا صباح اليوم من مجمع ناصر الطبي، بعد خروجه عن الخدمة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مجمع ناصر، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتضرر المباني، وما تزال قوات الاحتلال تحاصره، ويتواجد داخله نحو 120 مصابا ومريضا وطاقما طبيا.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 15 فبراير /شباط الجاري مجمع ناصر الطبي، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد هدم السور الجنوبي، كما استهدف الاحتلال مقر الإسعاف وخيام النازحين، وقام بتجريف المقابر الجماعية داخل المجمع، الذي يشهد حصارا مشددا منذ 31 يوما.

ويشن الاحتلال منذ 21 يوما سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح.