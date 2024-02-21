أسعار العملات
دولار أمريكي3.67
يورو3.97
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.18
جنيه إسترليني4.63
استشهاد الحكم الدولي محمد خطاب بقصف إسرائيلي على منزله بدير البلح
استشهد الحكم الدولي الفلسطيني محمد خطاب، إثر استهداف منزل عائلته في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد خطاب في قصف إسرائيلي استهدف منزله مساء أمس الثلاثاء، ما أدى لاستشهاده رفقة زوجته وأطفاله الأربعة.
واستهدفت طائرات الاحتلال مربعات سكنية ومنازل المواطنين أمس في منطقة حكر الجامع بدير البلح، ما أدى إلى ااستشهاد 12 من عائلة خطاب إضافة لعشرات الإصابات.