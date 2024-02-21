استشهاد الحكم الدولي محمد خطاب بقصف إسرائيلي على منزله بدير البلح

فلسطين اليوم

استشهد الحكم الدولي الفلسطيني محمد خطاب، إثر استهداف منزل عائلته في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد خطاب في قصف إسرائيلي استهدف منزله مساء أمس الثلاثاء، ما أدى لاستشهاده رفقة زوجته وأطفاله الأربعة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مربعات سكنية ومنازل المواطنين أمس في منطقة حكر الجامع بدير البلح، ما أدى إلى ااستشهاد 12 من عائلة خطاب إضافة لعشرات الإصابات.