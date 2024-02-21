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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم مريض بالسرطان شمال أريحا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بعد الاعتداء عليهم بالضرب، بينهم مريض بالسرطان في قرية فصايل شمال مدينة أريحا.
وقال مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمةk إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فصايل، واعتقلت كلا من أحمد كمال اشتيان شلالفة وهو مريض بالسرطان، وشقيقه هيثم كمال اشتيان شلالفة، والشاب مجد نصري حسين نواورة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.