إعلام الاحتلال يتحدث عن 3 حوادث قاسية خلال معارك حي الزيتون في غزة

فلسطين اليوم

قالت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنّ "هناك 3 حوادث قاسية حصلت مع مصابين من "الجيش" خلال الاشتباكات الدائرة في حي الزيتون شمال قطاع غزة.

وتابعت أنّ الحادثة الأولى تعلّقت بحصول اشتباك بين قوة "غولاني" ومقاومين، وذلك من مسافة قريبة في أحد أزقّة حي الزيتون، والتي سقط فيها الجندي أبراهام أوبغن.

أما الحادثة الثانية، فكانت بإطلاق صاروخ مضاد للدروع على مركبة محصّنة "للجيش" الإسرائيلي، ما أدّى إلى إصابة جنديين بجروح خطيرة.

وتمثّلت الحادثة الثالثة بإطلاق عبوة وصاروخ مضاد للدروع على قوة أخرى "للجيش" ما أدّى إلى إصابة جندي آخر بجروح خطيرة.