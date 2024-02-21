استشهاد أم وطفلتها وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهدت مواطنة لبنانية وطفلتها، وأُصيب 3 آخرون ظهر اليوم الأربعاء، في غارة اسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون جنوب لبنان.

وصباح اليوم، تجدّد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات طير حرفا، والجبين، وعلما الشعب، والضهيرة، ومجدل زون.

كما استهدف جيش الاحتلال بنيران رشاشاته جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي، تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي طوال الليل وحتى الصباح فوق قرى صور وبنت جبيل.