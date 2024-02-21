118 شهيدا في 11 مجزرة خلال 24 ساعة بغزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا، و163 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الصحفة في تصريح صحفي، ارتفاع عدد الشهداء إلى 29313 والإصابات إلى و69333 منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.