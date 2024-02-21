الهلال الأحمر: أجلينا 21 جريحا من مجمع ناصر بخان يونس

فلسطين اليوم

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه أجلى 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد خروجه عن الخدمة.

وأضاف في بيان صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء، أن طواقم اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ‏شاركت في مهمة إجلاء الجرحى من مجمع ناصر بعد خروجه عن الخدمة.

وتابعت: شارك في عملية الاجلاء 5 مركبات اسعاف، أجلت 21 جريحاً، وتم نقل الحالات الى مستشفيات الهيئة الطبية الدولي الميداني والإندونيسي الميداني محافظة رفح جنوب القطاع.

وصباح اليوم، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مجمع ناصر، ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين وتضرر المباني، وما تزال قوات الاحتلال تحاصره، والذي يتواجد داخله نحو 120 مصابا ومريضا وطاقما طبيا.