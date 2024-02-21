6 شهداء في قصف إسرائيلي لسيارة مدنية في شارع أبو حسني بـ"دير البلح" وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد ستة فلسطينيين، في قصف إسرائيلي لسيارة في شارع أبو حسني بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، باستهداف طائرة إسرائيلية لسيارة تقل مدنيين بينهم نساء وأطفال وسط قطاع غزة.

كما أكدت ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، في قصف إسرائيلي استهدف منازل المدنيين الفلسطينيين، في المنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن الجيش الإسرائيلي قصف ملجأ يستضيف بعض الموظفين لديها وعائلاتهم في خان يونس بقطاع غزة.

وأكدت المنظمة استشهاد ما لا يقل عن اثنين من أفراد عائلة زملائهم، وجرح ستة آخرين كحصيلة أولية.

ولليوم 138 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و195 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و170 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.