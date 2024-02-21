شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب عارف مروان عارف علي (26 عاما) من قرية كفر قدوم في قلقيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، الليلة الماضية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" لمنزلين في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.

وشرعت قوات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، خاصة في شارع حيفا عند "دوار الأحمدين"، والشارع العسكري، و"دوار يحيى عياش" و"دوار الجلبوني" و"دوار البطيخة" و"دوار الحثناوي"، كما دمرت "بسطات" مواطنين قرب "دوار الحمامة" ومنطقة "دوار زايد" في المدينة، كما أحرقت مركبة ودمرت مركبات أخرى.

وقصفت قوات الاحتلال بصاروخ منزلا في حي السمران بالمخيم يعود للمواطن محمد أبو جابر، واخضعت عشرات الشبان لتحقيق ميداني.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل في المخيم، واعتقلت ثمانية مواطنين، وهم : عبد الرحمن نضال صبايا، فادي عصام صبايا، حاتم صبري مشارقة، توفيق محمد مراد، أدهم سمير أبوطبيخ، أدهم مطيع السعدي، والشقيقين فارس وعمران جابر الشلبي.