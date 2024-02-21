مقتل جندي إسرائيلي وجرح 3 في معارك شمال غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الجنود المصابين هم من كتيبة 932 التابعة للواء "ناحال".

وكان الجيش الإسرائيلي أقرّ أمس الثلاثاء بإصابة 46 عسكريا خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3 آلاف.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى منذ طوفان الأقصى والحرب على غزة في تشرين الأول اكتوبر 2023 إلى 575 ضابطا وجنديا، بينهم 243 قتيلا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.