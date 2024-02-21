100 شهيد بغارات إسرائيلية استهدفت أحياءا سكنية

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في غزة أن 103 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على أحياء سكنية في القطاع.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في حي الجنينة شرقي رفح إلى 8.

كما استشهد21 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا في منطقة حكر الجامع بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضاف أن عددا من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، وأن الأهالي يحاولون انتشالهم بأدواتهم البسيطة.

واستشهد شخصين وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة النويري في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.