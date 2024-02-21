بالنار والبارود..سرايا القدس تستحكم العدو!

فلسطين اليوم

اشتدّت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزّة، بحيث تحاول الآليات الإسرائيلية التوغّل وإعادة التقدّم في المنطقة

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اشتباك مجاهديها مع جنود الاحتلال وآلياته في حي الزيتون، بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، الأمر ابذي أدى إلى إيقاع عدد من القتلى والمصابين في صفوفهم.

كذلك، استهدفت سرايا القدس قوةً إسرائيليةً تحصّنت في أحد المنازل غربي خان يونس، قوامها 6 جنود، بقذيفة "TPG"، موقعةً إياهم بين قتيل ومصاب.

ولاحقاً، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن قيام مروحية تابعة للاحتلال بنقل 6 جنود، أُصيبوا في مناطق القتال في غزة، إلى مستشفى "بيلينسون"، مؤكّدةً إصابة اثنين إصابات خطرة.

وفي إطار التعاون بين الأجنحة العسكرية لمختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، استهدفت سرايا القدس مع كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حشود الاحتلال وجنوده في حي الزيتون، برشقات صاروخية من نوع "107".

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي، أمس الاثنين، بمقتل جندي إضافي في صفوفه، نتيجة إصابته بجروحٍ خطرة، كان أُصيب بها خلال معركةٍ سابقة في خان يونس