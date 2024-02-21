جنين تباغت العدو: سرايا القدس والمقاومة توقع قوات الاحتلال في كمائن محكمة

فلسطين اليوم

أكدت المقاومة اكتشافها قوةً خاصة إسرائيلية في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، والاشتباك معها بالرصاص والعبوات الناسفة، وإيقاعها في كمينٍ محكم داخل المخيم، محقّقة إصاباتٍ مباشرة.

وكشفت أنّ مروحيات الاحتلال وسيارات الإسعاف التابعة له حضرت من أجل نقل الإصابات في صفوف قواته، مُشدّدةً على أنّ مقاتليها ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو وآلياته العسكرية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة في مخيم جنين، من عدّة محاور.

وتناقلت وسائل إعلام محلية فلسطينية أنّ "جيش" الاحتلال يطلق النيران من خلال الطائرات المُسيّرة في اتجاه الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها.

وأكّدت مصادر صحافية فلسطينية استهداف آلية تابعة لـ"جيش" الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار في الشارع العسكري في مدينة جنين.

وذكرت المصادر أنّ الاحتلال أطلق النار على سيارات الإسعاف، واعترضها ومنعها من دخول مخيم جنين، كما استقدم تعزيزات عسكرية لدعم قواته المُقتحمة، تزامناً مع تحليق طائراته بصورة مكثفة في سماء المدينة.

بدوره،أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ قوات الاحتلال منعت طواقمه من الدخول لمحيط مخيم جنين بعد بلاغات بشأن وجود إصابات داخله.

وقصفت قوات الاحتلال منزلاً في مخيم جنين، بينما ذكرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية أنّ "سلاح الجو الإسرائيلي يتدخل في جنين بعد أن فتح مسلحون النار ضدّ مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي حاولت التسلل إلى مخيم جنين".