سريع: القوات اليمنية استهدفت سفناً أميركية وإسرائيلية ومواقع للاحتلال في "إيلات"

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، أنّ سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيّرة على عدد منالسّفن الحربية الأميركية في البحرين الأحمر والعربي.

هذا، ونفّذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة إسرائيلية "MSC SILVER" في خليج عدن بعدد منالصواريخ البحرية المناسبة.

كذلك، نفّذ عملية استهداف لمواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد آخر منالطائرات المسيرة.

وأكّد سريع، أنّ هذه العمليات تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار، ورداً علىالعدوان الأميركي البريطاني على بلدنا.

وأمس، أكّد المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام، أنّ "كل سفن العالم تعبر البحر الأحمر وبحر العرب وباب المندب بسلامباستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة"، مؤكداً أنّه "لدى اليمن حق مشروع في الرد على العدوان الأميركيالبريطاني".

وفي اليوم نفسه، أعلن سريع عن تنفيذ 4 عمليات للقوات المسلحة اليمنية خلال 24 ساعة، وهي: إغراق السفينة البريطانية"RUBYMAR"، إسقاط الطائرةَ الأميركية "MQ9" في أجواء محافظة الحديدة، استهداف السفينة الأميركية "سي تشامبيون Sea champion"، واستهداف السفينة الأميركية "نافيس فورتونا Navis Fortuna".