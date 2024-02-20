بالأسلحة الصاروخية.. المقاومة الإسلامية في لبنان تدكّ مواقع الاحتلال

فلسطين اليوم

واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاعغزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية في جنوبي لبنان، معلنةً عدّة عملياتٍ نفّذها مجاهدوها،اليوم الثلاثاء.

واستهدفت المقاومة الإسلامية ثكنة "راميم" الإسرائيلية ومحيطها للمرة الثالثة على التوالي اليوم، بصاروخٍ من طراز "بركان"، محققةًإصابات مباشرة فيها.

وكانت المقاومة قد استهدفت في أولى عملياتها، اليوم الثلاثاء، تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط الثكنة بالأسلحة الصاروخية، قبل أنتستهدف، في المرة الثانية، انتشاراً للجنود الإسرائيليين في محيطها أيضاً، بصاروخ "بركان".

كذلك، استهدف مجاهدي المقاومة موقعي "‏رويسات العلم" و"السماقة" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية،‏ كمااستهدفوا موقع ‏"المرج"، محققيين فيه إصابات مباشرة.

بالتزامن، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ 3 صواريخ مضادة للدروع أُطلقت من لبنان في اتجاه "إسرائيل"، وسقطت قرب مستوطنة"مرغليوت"، كما سُمع دوي انفجار ضخم في منطقة صفد.

وأكّد مراسل القناة "الـ12" الإسرائيلية في الشمال أنّ المسيّرة التي أُطلقت أمس نحو طبريا، استطاعت التسلل 50 كلم إلى عمق"إسرائيل" من دون أن يتمّ اعتراضها.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف المقاومة لعدد من المواقع التابعة لـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية - بركة ريشا، والمرج ومستوطنة كريات شمونة- يومي 15 و17 من الشهر الجاري.