الاحتلال يهدم بناية قيد الإنشاء في بيت حنينا بالقدس

فلسطين اليوم

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، بناية قيد الإنشاء في بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال حاصرت البناية منذ ساعات الصباح، وهدمتها دون أن يكون صاحبها بالمكان.

وأوضح الشهود أن البناية تعود للمقدسي فريد أبو زهرية ومكونة من ثمانية طوابق، وما زالت قيد الإنشاء، واستمرت عملية الهدم ساعات طويلة.

وفي الآونة الأخيرة، تشن بلدية الاحتلال هجمة شرسة ضد أحياء مدينة القدس والمقدسيين.