تظاهرة بالآلاف في سان فرنسيسكو للمطالبة بإيقاف الحرب على قطاع غزة

فلسطين اليوم

تظاهر الآلاف من سكان مدينة سان فرانسيسكو، أمس الاثنين، في شوارع المدينة، وأغلقوا الطريق السريع (101)، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وتصادم المتظاهرون مع شرطة مدينة سان فرنسيسكو التي حاولت منعهم من إقفال الطريق الرئيس في المدينة.

تأتي هذه التظاهرة قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي ، مساء اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع القرار الجزائري الذي وضع بالحبر الأزرق، والمتعلق بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، إلا أنّ الولايات المتحدة وضعت "مشروع القرار المضاد" للمشروع الجزائري بالحبر الأزرق لكي يتم التصويت عليه أيضاً في جلسة اليوم، وهو يدين مشروع القرار الأميركي أحداث 7 أكتوبر، ويطالب باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية".