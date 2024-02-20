جنوب أفريقيا من "العدل الدولية": أفعال "إسرائيل" في غزة أكثر فظاعة من الفصل العنصري

فلسطين اليوم

أكد رئيس فريق المحامين لجنوب أفريقيا، في كلمته خلال جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن ما يحدث في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي يتنافى مع كرامة الإنسان، مشيراً إلى أنّ أي تأخير في تحقيق تسوية منصفة لغزة سيؤدي إلى حلقة غير متناهية من العنف.

وأكد أنّ ممارسات "إسرائيل" في غزة أكثر فظاعة من الفصل العنصري، مشدداًَ على الالتزام أمام شعب بلاده والمجتمع الدولي بالعمل على إنهاء نظام الفصل العنصري للاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن نظام الفصل العنصري للاحتلال الإسرائيلي يفتت حياة الفلسطينيين ويعزّز الهيمنة الإسرائيلية.

وعقب ذلك، قدّمت الجزائر بدورها كلمتها في جلسة المحكمة، وأكدت أن هدف "إسرائيل" هو الوصول إلى نقطة اللا عودة لكي تمنع أي فرصة لإنشاء دولة فلسطينية.

واستأنفت محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع لمرافعات الدول بشأن عواقب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتي بدأتها منذ أمس ضمن أسبوع من جلسات الاستماع في هذه القضية.