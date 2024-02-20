المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ثكنة "راميم"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم الثلاثاء، استهداف تجمعٍ ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة "راميم" بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً ‏مباشرة.‏

وقالت المقاومة، في بيان، إنّ هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

بالتزامن، أعلنت وسائل إعلام عبرية أنّ 3 صواريخ مضادة للدروع أُطلقت من لبنان في اتجاه "إسرائيل"، وسقطت قرب مستوطنة "مرغليوت"، كما سُمع دوي انفجار ضخم في منطقة صفد.