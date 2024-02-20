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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ثكنة "راميم"
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم الثلاثاء، استهداف تجمعٍ لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة "راميم" بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.
وقالت المقاومة، في بيان، إنّ هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.
بالتزامن، أعلنت وسائل إعلام عبرية أنّ 3 صواريخ مضادة للدروع أُطلقت من لبنان في اتجاه "إسرائيل"، وسقطت قرب مستوطنة "مرغليوت"، كما سُمع دوي انفجار ضخم في منطقة صفد.