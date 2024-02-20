إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين خلال حملات دهم نفذتها بعدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، ودارت اشتباكات ومواجهات بعدة مناطق.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، واعتقلت الشابين عبد الباسط مساد ونايف عماد عبيدي.

واستهدف مقاومون بالرصاص قوات الاحتلال بالقرب من منطقة مثلث الشهداء جنوب جنين.

كما وقعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة طوباس، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامة دراغمة والشقيقين إبراهيم وعمر أبو محسن بعد مداهمة منازلهم بطوباس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أكرم بلال عامر بعد مداهمة منزله ببلدة علار شمال طولكرم.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة برقة شمال غرب نابلس التي اقتحمتها مساء أمس، ودهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين والمحلات التجارية، ونفذت عمليات تخريب وتدمير لمحتوياتها، واعتدت على بعض ساكنيها بالضرب المبرح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان، وأخضعتهم للتحقيق الميداني داخل عدد من المنازل التي حولتها لثكنات عسكرية، قبل أن تطلق سراحهم.

واندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال حي الطيرة بمدينة رام الله، واستهدف الشبان دوريات الاحتلال بالزجاجات الحارقة.

ودارت مواجهات في ساعة متأخرة من مساء أمس عقب اقتحام قوات الاحتلال في بلدة كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت الشاب محمد رسلان عبده بعد مداهمة منزل عائلته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من البلدات شمال غرب القدس المحتلة، ونفذت فيها عمليات دهم واسعة، اعتقلت خلالها الشاب منتصر تيسير عفالقة والشقيقين مجدي وأمجد الجمل من بلدة بيت سوريك، كما اعتقلت الشاب مصباح نافز الخضور والأسير المحرر مهران عمار حميدان من بلدة بدو.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمجد إبراهيم عرار وصادرت مركبته، كما اعتقلت الشاب أحمد نبيل زعاقيق خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.