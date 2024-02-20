الصحة: 103 شهداء و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 29195 شهيدا و69170 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في تصريح صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم ".