الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أغارت طائرات الاحتلال الحربية على منطقة الشولي جنوب لبنان، حيث استهدف القصف الإسرائيلي الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل، كما استهدفت غارة أخرى أطراف بلدات ميس الجبل وبليدا وصولا.

ولم يتوقف القصف الإسرائيلي طوال الليلة الماضية واستهدف عدة بلدات جنوب لبنان منها كفرشوبا وعيتا الشعب وكفركلا.

وكانت طائرات مسيرة أمس نفذت غارتين في منطقة الغازية جنوب مدينة صيدا للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب على الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابة 14 شخصاً في المنطقة.

واستهدفت الغاراتان مستودعا يستخدم لصناعة الاطارات والمولدات ومحيط معمل لصناعة رخام الحجر (البلاط)، ما ادى الى اشتعال النيران في الموقعين ودمار كبير.

وفي سياق متصل قالت وسائل إعلام عبرية، بأن المسيرة التي أطلقت نحو طبريا أمس استطاعت الدخول حتى عمق 50 كلم دون أن يتم اعتراضها.