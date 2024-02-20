الإذاعة الإسرائيلية: الجيش يقترب من إنهاء عمليته العسكرية في خانيونس

فلسطين اليوم

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مسؤولين عسكريين تقديراتهم بقرب انتهاء العملية البرية في خان يونس جنوب قطاع غزة، المستمرة منذ أسابيع.

وأضافت المصادر -لإذاعة الجيش- أن العملية في مجمع ناصر الطبي أوشكت على الانتهاء أيضاً، بعد أن حاصر الاحتلال المجمع الطبي لنحو أسبوعين، واحتجز الطاقم الطبي والمرضى والنازحين، واعتقل عدداً منهم ثم حوله لثكنة عسكرية بعد اقتحامه قبل أيام.

وقالت الإذاعة إن الجيش الإسرائيلي يقترب من حسم موقفه بشأن بدء عملية برية في مدينة رفح.

فيما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن بشؤون الشرق الأوسط، سيزور مصر وإسرائيل هذا الأسبوع مع تزايد المخاوف بشأن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الموقع إنه من المتوقع أن يلتقي ماكغورك بمدير جهاز المخابرات المصرية عباس كامل ومسؤولين مصريين آخرين، يوم غد الأربعاء.

كما من المتوقع أن يلتقي الخميس المقبل مع نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وستركز المباحثات على رفح ومفاوضات تبادل الأسرى، حسب "أكسيوس".