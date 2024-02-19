إصابات وإحراق ممتلكات في هجوم للمستوطنين على برقة بنابلس

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون على عدد من المواطنين، وأحرقوا منزلين ومركبتين، مساء اليوم الإثنين، في قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر بأن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منزل المواطن محمود حامد الكائن عند مدخل القرية، واستهدفوه بزجاجات حارقة ما أدى لاشتعال النيران فيه وبمركبة كانت في المكان، كما أحرقوا منزل المواطن جمال رضا ومركبته.

وأضافت أن المستعمرين هاجموا منزلين آخرين في المنطقة، وقد تصدى لهم الأهالي قبل استهدافهما بالزجاجات الحارقة.

وتابعت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأغلقت كافة مداخلها والطرق المؤدية إليها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ومنعت مركبات الإسعاف من دخولها، في ظل وجود عدد من الإصابات في صفوف المواطنين نتيجة اعتداءات المستعمرين عليهم.

ودعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، المواطنين إلى مساندة أهالي قرية برقة التي تتعرض إلى هجوم كبير من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد منسق اللجنة في نابلس، نصر أبو جيش، على ضرورة تفعيل لجان الحراسة في كافة القرى والبلدات الفلسطينية، خاصة تلك التي تتعرض باستمرار لاعتداءات المستعمرين.