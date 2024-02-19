عمليات نوعية في جباليا وخان يونس .. حشود الاحتلال في مرمى نيران سرايا القدس!

فلسطين اليوم

تخوض سرايا القدس اشتباكاتٍ عنيفةً ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتواصل استهداف جنوده وآلياته، ولا سيما في شمالي قطاع غزّة من مدينة جباليا وفي خان يونس جنوبي القطاع، تزامناً مع تزايد في وتيرة العمليات المشتركة بين المقاومين.

وقصف مجاهدو سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تجمعاتٍ لجنود الاحتلال في محور التقدم "نتساريم" شمالي شرقي المنطقة الوسطى برشقةٍ صاروخية من طراز "107".

ونشرت سرايا القدس مشاهد من استهداف مجاهديها تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال شرقي مدينة جباليا، شمالي قطاع غزّة، بالاشتراك مع كتائب المجاهدين، اُستخدِمت خلاله الأسلحة الرشاشة الثقيلة.