بعد اتهامها الاحتلال بارتكاب إبادة في غزة.. البرازيل تسحب سفيرها من "تل أبيب"

فلسطين اليوم

ردّت البرازيل على عدّ كيان الاحتلال الرئيسَ لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "شخصيةً غير مرغوب فيها"، عبر سحب سفيرها من "تل أبيب"، وفقاً لما ذكره الإعلام الإسرائيلي.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ "البرازيل استدعت أيضاً السفير الإسرائيلي لديها من أجل توبيخه، بعد سحبها سفيرها من تل أبيب".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنّ الرئيس البرازيلي "شخصٌ غير مرغوب فيه حتى يتراجع عن تصريحاته بشأن غزة".

واستدعى كاتس السفير البرازيلي لدى "تل أبيب"، في أعقاب اتهام لولا دا سيلفا "إسرائيلَ" بارنكاب إبادة في غزة، ووصف هذا الاتهام بـ"المخزي ضد إسرائيل".

وجاء في تصريحات الرئيس البرازيلي أنّ "إسرائيل" تقوم بارتكاب "إبادة" بحقّ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزّة، مُشبّهاً ما تقوم به بمحرقة اليهود في إبّان الحرب العالمية الثانية.

وقال لولا دا سيلفا لصحافيين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث حضر قمّة الاتحاد الأفريقي، إنّ "ما يحدث في قطاع غزّة ليس حرباً، إنّه إبادة"، مضيفاً أنّه "حربٌ بين جيش على درجةٍ عالية من الاستعداد، ضد نساء وأطفال".