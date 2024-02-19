بوريل: الدول الأوروبية ستطالب "إسرائيل" بعدم شن هجوم بري على رفح

فلسطين اليوم

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنّ أغلبية الدول الأوروبية ستصدر بيانا حتى وإن لم يكن هناكإجماع بينها، وذلك لمطالبة "إسرائيل" بألا تطلق عملية عسكرية برية في رفح المكتظة بالنازحين.

وقبيل الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أوضح أنّه على "إسرائيل" أن تدرك أن هناك عددًا كبيرًا من المدنيين في مدينةرفح جنوب قطاع غزة، وأنه من المستحيل تفادي سقوطهم ضحايا.

وأشار إلى أنّ الاجتماع المرتقب سيناقش الحرب على قطاع غزة، بحضور منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فيالقطاع.

وتابع: "ليس هناك أمر جديد، بل هي نفس الأخبار السيئة 1.5 مليون فلسطيني دفعوا إلى الحدود مع مصر، والحل الوحيد هو وقف إطلاقالنار وتحرير المحتجزين الرهائن والانتقال إلى حل سياسي".

وبحسب الأمم المتحدة يتجمع نحو 1.4 مليون شخص في مدينة رفح، نزحوا بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما حول رفح إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم جيش الاحتلال حتى الآن علىاجتياحها بريا.