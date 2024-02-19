قطر: لن نلتفت لـ "مُهاترات" نتنياهو

فلسطين اليوم

شددت وزارة الخارجية القطرية، على أن تصريحات و"مُهاترات" رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، "لن توقف جهودالوساطة" لوقف العدوان العسكري والحرب على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في تغريدة له عبر موقع "إكس"، اليوم الإثنين، إن تصريحات نتنياهو التي طالبفيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الأسرى، محاولة جديدة للمماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة.

وأفاد بأن "رئيس الوزراء "الإسرائيلي" يعرف أن قطر ملتزمة من اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن، والهدنةالإنسانية التي حررت 109 رهائن أثبتت أن التفاوض هو الحل الوحيد لإعادتهم وإنهاء التصعيد".

وأكد الأنصاري: "نرفض اتهامات نتنياهو الخاوية حول الجهود القطرية لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، والتي صورها وكأنها تمويللحركة حماس".

وأردف: "نؤكد المضي في جهود الوساطة وعدم الالتفات للمهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزماتالسياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي".

وطالبت الخارجية القطرية، نتنياهو بالتركيز على مسار المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة، وينهي المأساة المستمرة باستمرار الحرب، عوضاًعن إصدار تصريحات تتناسب مع أجندته السياسية الضيقة.