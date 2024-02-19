الجهاد الإسلامي: نشيد بما ورد في البيان الختامي للقمة الإفريقية

فلسطين اليوم

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بما ورد في البيان الختامي للقمة الإفريقية الـ37 لرؤساء وحكومات الدول الأعضاء فيالاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أعمالها، أمس الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، اليوم الإثنين، إننا "نرحب بمنع الاتحاد الإفريقي وفداً إسرائيلياً من دخول مقره، حيث كان طلبهعقد لقاءات مع مسؤولين أفارقة لطرح وجهة نظرهم حول تطورات العدوان على غزة.

واعتبرت في بيانها، أن ما جاء في البيان الختامي، انتصاراً لدماء أبناء شعبنا، وإدانةً واضحة لكيان الاحتلال، تستوجب محاكمة ساستهوجنرالات حربه.