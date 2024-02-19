واشنطن: قتالنا ضد اليمن في البحر الأحمر هو أكبر معركة بحرية نخوضها منذ الحرب العالمية الثانية

فلسطين اليوم

قال نائب قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، في مقابلة عرضتها شبكة "سي بي أس" الأميركية أمس الأحد، إن القتال ضداليمن في البحر الأحمر هو أكبر معركة تخوضها البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال كوبر إن البحرية أرسلت نحو 7 آلاف بحار إلى البحر الأحمر، و أطلقت نحو 100 صاروخ أرض-جو قياسي ضد صواريخ القواتالمسلحة اليمنية وطائراتها المسيّرة.

وقد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيانٍ اليوم الاثنين، استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن،وإسقاط طائرة أميركية في محافظة الحُديدة جنوب وغرب اليمن.

وفي التفاصيل، جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية، أنّه تمّ استهداف السفينة البريطانية "RUBYMAR" في خليجِ عدن، بعدد منالصواريخ البحرية المناسبة، ما أدى إلى إصابتها إصابة بالغة، وتوقيفها بشكل كامل.

وتؤكد صنعاء ضمان حركة الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب لجميع السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلىموانئ الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار، ومؤخّراً شملت الاستهدافات السفن الأميركية والبريطانية نتيجة العدوانالأميركي -البريطاني على اليمن.